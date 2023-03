Egea tratta con A2A, Carini: "Partnership a beneficio dei territori in cui operiamo"

"La partnership che andiamo a valutare è finalizzata a creare valore e generare nuove prospettive di sviluppo per EGEA, a beneficio degli Azionisti, dei Collaboratori e dei Territori in cui operiamo".

Così il presidente e amministratore delegato del gruppo Egea, Pierpaolo Carini, interviene per la prima volta pubblicamente, a commento della formalizzazione dell'offerta da parte di A2A S.p.A. colosso lombardo dell'energia.

Un’offerta non-vincolante per entrare nel capitale sociale di EGEA – Ente Gestione e Ambiente S.p.A. con una partecipazione di maggioranza assoluta (50,1%).

Il range di Enterprise Value indicativo attualmente previsto per il 100% degli asset è compreso tra 560 e 605 milioni di Euro, da confermarsi eventualmente con un’offerta vincolante entro il 15 maggio 2023, in caso di esito positivo della due diligence da avviarsi nei prossimi giorni. L’esclusiva avrà durata pari al periodo di due diligence.

La dichiarazione di Carini fa seguito alla nota congiunta diffusa nel tardo pomeriggio di ieri.