In arrivo weekend di nubi, ma (ancora) senza piogge significative

Una saccatura molto estesa lungo i meridiani si formerà nelle prossime ore tra Francia e Algeria. Tuttavia i suoi effetti sulle nostre regioni saranno piuttosto ridotti, con al più nuvolosità senza precipitazioni significative.



Qualche pioggia tra domenica e lunedì. Temperature in media con il periodo con tendenza a graduale aumento, senza grosse oscillazioni come accade normalmente in questo mese.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:



- Oggi venerdì 17 e domani sabato 18 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso oggi, nubi più estese domani anche se in prevalenza caratterizzate da velature spesse o cumuli sulle zone alpine. Assenza di precipitazioni significative.



Temperature massime tra 12 e 16 °C. Minime domani generalmente tra 2 e 6 °C sulle pianure, con ancora la possibilità di brinate mattutine in alcune zone delle Langhe e del Monferrato. Tra i 6 e i 9 °C sulle coste. Venti assenti o deboli a regime di brezza. Domani tuttavia saranno possibili raffiche nordorientali sulle coste liguri occidentali.



- Domenica 19 e lunedì 20 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse su Alpi nordoccidentali al confine nella giornata di domenica, lunedì notte piogge più diffuse su Liguria orientale, mentre su resto del Nord Ovest ampie schiarite dal mattino.



Temperature in leggero rialzo soprattutto nelle minime domenica mattina per via della copertura nuvolosa, massime fino 17/18 °C, in ulteriore aumento lunedì. Venti ancora deboli di direzione variabile o a regime di brezza.



- Da martedì 21 marzo

Non cambia il canovaccio del tempo per la settimana prossima, con solo l'aumento delle temperature almeno fino a venerdì come fenomeno significativo.



