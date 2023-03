Nuova Pro Loco di Neive subito al lavoro per il campionato nazionale di pasticceria

Pro Loco di Neive: si parte. Dopo tre anni di assenza, quasi tutta forzata per la pandemia da Covid19, il sodalizio neivese ricomincia a camminare, e lo fa con le idee e l’entusiasmo di un nuovo gruppo, composto da trenta ragazzi del paese con età compresa tra i 22 ed i 25 anni.

Una scelta coraggiosa, ammirevole, un “mettersi in gioco” per rendere più vivace il paese, e per collaborare con Comune e altre associazioni, nel segno della sinergia.

Con questo spirito lunedì 12 marzo è stato costituito sia il nuovo direttivo che la squadra, con l’elezione di Riccardo Baracco come presidente, Alessandro Ressia come Vice Presidente, Robert Manasiev nel ruolo di Segretario, e Giorgia Marenco con l’incarico di Tesoriere.



E il “battesimo” arriva subito: il 29 marzo, nell’ambito della tre giorni del campionato nazionale di pasticceria che si terrà proprio a Neive, organizzato dalla scuola di Arte Bianca dell’istituto superiore “Cillario Ferrero”, i ragazzi della Pro Loco saranno impegnati nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei sessanta studenti e delegazioni provienienti da trenta scuole italiane in gara, per fare conoscere il paese.



«Siamo un gruppo di trenta ragazzi tutti più o meno della stessa età - dichiara il neo presidente Riccardo Baracco – e vogliamo riportare il paese ad vivere la festa patronale, eventi musicali, enogastronomici legati al vino ed ai micro birrifici neivesi, eventi culturali e dedicati ai giovani, in collaborazione con Comune e associazioni. Il lavoro in sinergia sarà importante. In gioco mettiamo tutto il nostro entusiasmo e cercheremo di fare esperienza nel modo migliore possibile.



L’idea di riattivare la Pro Loco è nata un po’ di tempo fa da me e dal gruppo di amici con cui mi vedo di consueto. Abbiamo provato a spargere la voce, ed ora eccoci qui, in trenta, tutti neivesi, legati al paese. Siamo una squadra che fa dell’amicizia un punto di forza, e vogliamo renderci utili. Ora inizieremo a metterci alla prova durante il campionato nazionale di pasticceria, e aiuteremo durante gli eventi già in programma».