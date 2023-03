Ricevuta il Comune dall'amministrazione Maria Giraudo, campionessa di karate

La Sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, la Vice-Sindaca Clelia Imberti, gli Assessori Michela Galvagno e Fabio Armando hanno ricevuto in Comune Maria Giraudo, giovane eccellenza borgarina che si sta facendo strada nel mondo del karate.

Maria ha 15 anni e si è avvicinata alla pratica del karate coltivando la passione di famiglia. E’ infatti seguita da un’allenatrice speciale: la sua mamma Paola Pani e percorre le orme del compianto zio e maestro Fortunato "Ciccio" Pani, fondatore dell’Associazione Sportiva Shotokan Karate che ha saputo far conoscere e amare questa pratica sportiva sul nostro territorio.

La giovane borgarina ha già raggiunto importanti livelli sportivi e conseguito la cintura nera. Ha conquistato nel corso degli anni ben quattro titoli nazionali e ha partecipato la scorsa estate agli Europei tenutisi in Olanda dove, nella categoria 14-15 anni, ha ottenuto un ragguardevole quarto posto.

“Come ci ha raccontato Maria – comunica la Sindaca Roberta Robbione – il karate è uno sport sano, che “apre” la mente, aiuta a sviluppare l’autostima, insegna a rispettare le regole e l’avversario e a aumentare la consapevolezza di sé. Maria Giraudo frequenta l’istituto Bonelli e riesce con profitto a conseguire buoni risultati scolastici, pur dedicando molte ore all’allenamento sportivo: riteniamo che sia un esempio bello e positivo per tutta la comunità e tifiamo per lei perché possa raggiungere i suoi sogni grazie al tanto impegno, passione e dedizione che sta mettendo in campo ogni giorno”.