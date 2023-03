Verduno: concorso di idee per riqualificare l'ingresso secondario Santa Vittoria dell’Ospedale Ferrero

In accordo con l'Azienda Sanitaria Locale CN2 è stato bandito un concorso per acquisire una proposta di valorizzazione e sistemazione dell'area di ingresso pedonale del Presidio Ospedaliero di Verduno.

L’attuale Ingresso Livello 0 è poco utilizzato, in quanto non sufficientemente segnalato e comunque in posizione arretrata rispetto alla via d’ingresso. La maggior parte dei fruitori che parcheggia sul versante alla base della collina utilizza l’Ingresso Livello 1, accessibile attraverso lo scalone esistente, oppure attraverso l’ascensore esterno a livello 0. I progettisti interessati a concorrere dovranno risolvere le criticità dello stato attuale definendo lo spazio centrale tra i due corpi Alba e Bra, delineando l'identità del complesso sanitario in armonia con l’impianto architettonico esistente e l’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico.



Le idee contribuiranno a facilitare l'orientamento al suo interno per chi sopraggiunge dal lato nord e potranno orientare eventuali scelte future di intervento, volto alla valorizzazione dell’ingresso medesimo, con l’obiettivo primario di potenziarne la visibilità, migliorarne l’accessibilità, ottimizzarne la funzionalità attraverso una equilibrata razionalizzazione degli spazi.

La partecipazione al concorso è aperta agli Architetti e Ingegneri iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali. La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo.

“La volontà è quella di trasformare l’Ingresso Livello 0 in Ingresso Principale, attraverso una soluzione progettuale che ne migliori la visibilità e accessibilità, eventualmente spostandolo più vicino alla via d’ingresso e creando un nuovo spazio coperto – commenta l’Arch.Nadia Gomba, membro del Cda della Fondazione - Ai partecipanti è concessa massima libertà di composizione architettonica e nell'utilizzo di materiali (pavimentazione, rivestimenti, coperture…), di elementi decorativi e di arredo che possano migliorare la struttura, sia dal punto di vista estetico che funzionale”.



Scadenza consegna elaborati entro 5 settembre 2023 Premio al vincitore: 15.000 euro Bando e informazioni sul sito all’indirizzo:

https://www.fondazioneospedalealbabra.it/bando-concorso-di-idee-per-la-valorizzazione-dellingresso-nord-santa-vittoria/