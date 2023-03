AFP all’Outdoor Festival di Saluzzo

L’AFP di Dronero è presente con un suo stand al “Terres Monviso Outdoor Festival” che si è aperto oggi a Saluzzo e proseguirà fino a domenica. Una partecipazione articolata, che prevede anche la presentazione di prodotti locali di Dronero e una collaborazione con la Fondazione Bertoni per i servizi di accoglienza del pubblico.



Sono stati coinvolti alcuni allievi e allieve dell’IFTS, il nuovo percorso per la formazione dei manager del turismo, realizzato con l’Università di Torino, il Consorzio Turistico Valle Maira e l’Istituto Alberghiero di Dronero. Un’occasione importante, quella offerta dall’Outdoor Festival saluzzese, per mettere gli studenti a contatto con la variegata offerta turistica delle valli cuneesi.



Allo stand di AFP sarà possibile ricevere informazioni su tutta l’offerta formativa dell’Azienda Professionale di Dronero, creata nel 1954 da Don Rossa e oggi una delle eccellenze del territorio, con sedi a Dronero, Cuneo e Verzuolo, con oltre 2000 allievi e 150 tra dipendenti e collaboratori.



Nell’ambito del turismo AFP propone, oltre al prestigioso percorso IFTS “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”, anche i corsi per “Tecnico specializzato in Ospitalità turistica”, “Accompagnatore cicloturistico”, “Accompagnatore turistico” e gli aggiornamenti per accompagnatori naturalistici e turistici. Nella sede centrale di AFP, in via G.B. Conte n.19 a Dronero, è stata allestita una nuova area destinata ai corsi sul turismo, con aula multimediale perfettamente attrezzata.



In tutti i corsi sul turismo viene dedicata molta attenzione alle proposte outdoor, che oggi sono le più richieste dai turisti che scelgono le valli cuneesi, sia nella stagione stiva, sia in quella invernale. I docenti di progettazione turistica si adoperano anche per insegnare agli allievi tecniche e idee mirate a destagionalizzare l’offerta turistica in montagna, cercando di valorizzare le attività che si possono praticare anche in primavera e in autunno.



In occasione del Festival saluzzese AFP ha curato la produzione di un video di presentazione delle attività di formazione in ambito turistico, che sarà proiettato per la prima volta nello stand dell’Azienda di Formazione Professionale.