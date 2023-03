Ghisolfi a Cartagena per le Casse di Risparmio mondiali: sempre più protagoniste dell'inclusione finanziaria e digitale

L'inclusione finanziaria, la digitalizzazione e gli scenari post pandemici e bellici sono stati al centro del summit plenario che si è appena svolto a Cartagena, in Colombia, nel corso della giornata di venerdì appena concluso, quando il presidente Isidro Fainé, assieme al direttore generale Peter Simon, ha riunito amministratori e soci del world saving bank institute, in sigla WSBI, l'istituto mondiale delle casse di risparmio con sede centrale a Bruxelles.

Alla riunione ha preso parte il Professor Beppe Ghisolfi, Banchiere e scrittore, unico rappresentante Italiano nel CDA di tale istituzione federativa di livello planetario che riunisce decine di Paesi in tutti i continenti del globo, industrializzati e in via di sviluppo, dove un ruolo proattivo viene svolto dalle Banche retail e dagli enti di origine e di emanazione bancaria volti a promuovere la difesa del potere d'acquisto del risparmio, la sua finalizzazione allo sviluppo locale, l'educazione finanziaria e l'inclusione economica e digitale delle micro e piccole imprese e delle categorie più vulnerabili e decentrate geograficamente.