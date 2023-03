“Percorsi”, il nuovo studio fisioterapico di Arianna Dalmasso

Lo scorso mese Arianna Dalmasso ha aperto il suo studio fisioterapico “Percorsi” a Cervasca, in via Cuneo 2. Arianna si è laureata nel 2014 a Fossano in fisioterapia con votazione 110/110, grazie ad una tesi sperimentale su un prototipo robotico in collaborazione con il Politecnico di Torino. La sua attività lavorativa viene avviata subito dopo la laurea come libera professionista sul territorio cuneese e presso l’Istituto climatico di Robilante.



Attraverso la continua ricerca e formazione, a partire dalle evidenze scientifiche e di letteratura, Arianna ha voluto costruire questo nuovo percorso lavorativo, da qui il nome dello studio “Percorsi”, per poter ottenere come risultato il raggiungimento degli obiettivi di salute dei propri pazienti.



I metodi in cui si è specializzata e che utilizza durante le sedute fisioterapiche comprendono la terapia manuale secondo il concetto Maitland per le patologie muscolo-scheletriche, la riabilitazione neurologica secondo il concetto Bobath e la riabilitazione del pavimento pelvico femminile per la prevenzione e la cura di tutte le patologie dell’apparato uro-genito-pelvico (tra le quali problematiche molto comuni come incontinenza, dolore pelvico, prolasso) e della diastasi addominale post parto.



Durante i trattamenti affianca alla terapia manuale esercizi di controllo motorio, poiché questi costruiscono le fondamenta per un risultato a lungo termine e, in base alla necessità, dispone anche di macchinari all’avanguardia di terapia fisica: ultrasuoni e O.P.A.F. Therapy.



Quest’ultima nuova metodica permette, attraverso un’azione meccanica e una termica, mediate tramite l’erogazione di alte potenze di energia ai tessuti, di ridurre calcificazioni, di sbloccare articolazioni e riassorbire i liquidi intramuscolari ed effettuare un drenaggio linfatico utile in caso di numerose patologie come tendiniti, borsiti, lesioni muscolari ecc, con ottimi risultati e minor sensazione di dolore rispetto alle tradizionali onde d’urto. A breve, inoltre, Percorsi disporrà di elettrostimolatore, biofeedback e TENS per la riabilitazione sportiva e del pavimento pelvico.



In questo contesto Arianna Dalmasso ha costruito il suo nuovo studio, più spazioso ed accogliente, che le permette, oltre ad effettuare sedute individuali, di creare piccoli corsi di massimo 4 persone in una sala dedicata con diversi obiettivi: new mum pensato per la gestione del pre e post partum, postural fit pensato per tenersi in forma in modo corretto e per la prevenzione sportiva, pavimento pelvico e pancia piatta ed infine un corso per la prevenzione del mal di schiena. È in questo contesto che vuole accogliervi per definire insieme il vostro obiettivo e percorso.



Lo studio fisioterapico “Percorsi” di Arianna Dalmasso, si trova a Cervasca in via Cuneo 2.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 347-27.22.420