Pezzolato S.p.a. di Envie ricerca Impiegato ufficio Marketing

Pezzolato S.p.a., leader italiano nel settore della progettazione e produzione di macchinari per il taglio e la lavorazione del legno e delle biomasse, ricerca per la propria sede di Envie (CN) una risorsa da inserire nell’ufficio Marketing.

Al riporto del responsabile dell’ufficio, il candidato/a si occuperà della gestione operativa delle attività aziendali in ambito marketing, comunicazione ed eventi.

Maggiormente in dettaglio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la risorsa sarà coinvolta: nella progettazione e nella realizzazione di campagne di comunicazione BTL, nella manutenzione e aggiornamento del sito web aziendale e dei siti promozionali collegati, nella gestione delle pagine aziendali sui principali Social Network, nell’aggiornamento e gestione della cataloghistica aziendale, nella redazione di articoli destinati a newsletter, nell’organizzazione delle attività preparatorie e operative di supporto agli eventi aziendali e alle presenze fieristiche in ambito internazionale, in attività di supporto ai colleghi dell’ufficio commerciale.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Formazione universitaria in materie economiche/marketing/comunicazione o equivalente;

Empatia, creatività, buone capacità relazionali e di comunicazione;

Precisione, buona organizzazione, flessibilità e spirito di iniziativa;

Predisposizione al lavoro in team e per obiettivi.

Competenze specifiche/tecniche preferenziali:

Piattaforma WordPress;

Suite Adobe, in particolare dei programmi Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere;

Lingua inglese o francese fluente.

Per informazioni e candidature scrivere a: personale@pezzolato.it

Pezzolato S.p.a. opera nel settore del taglio e della lavorazione del legno e delle biomasse producendo in Italia dal 1976, cippatori e macchine per la produzione di legna da ardere. Oggi lo stabilimento copre un’area di 55.000 mq (dei quali 25.000 coperti) e occupa circa 130 dipendenti. Tre filiali estere e una stretta rete di distributori e rivenditori supportano la sede Italiana nella commercializzazione dei prodotti a livello globale.

I fattori di successo dell'azienda sono: una forte vocazione per la meccanica applicata al settore forestale, un solido know-how maturato in quasi 50 anni di presenza sul mercato, l’attenzione rivolta alle esigenze dei clienti, una considerevole quota del fatturato investita in programmi di ricerca e sviluppo.