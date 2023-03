A Castelletto Stura la presentazione del documentario "Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro"

Stasera 17 marzo, alle ore 21, presso il Salone comunale di Castelletto Stura, sarà presentato Chiamo, nessuno risponde. Elva, la montagna, un montanaro.



Un film documentario, realizzato da Davide Demichelis, che ha per protagonista Franco Baudino, settantatré anni vissuti con il cuore sempre lassù, nella conca di Elva, in alta Val Maira, una delle valli più selvagge e affascinanti del Piemonte.

Montanaro per scelta, Baudino racconta il suo amore per la montagna e la sua gente in un docu-film di un’ora, girato nel corso di oltre un anno.