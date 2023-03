Alba, in Sala Riolfo incontro con Martina Pignatti Morano per parlare di pace

Lunedì ' 27 marzo alle 21 in Sala Riolfo, cortile della Maddalena ad Alba un incontro pubblico con Martina Pignatti Morano, direttrice dell'associazione "Un ponte per" nata nel 1991 con lo scopo di promuovere iniziative di prevenzione dei conflitti per una coesistenza pacifica tra i popoli.

L'iniziativa avrà il seguente programma:

Alle ore 11,00 incontro con gli studenti delle scuole superiori presso la sala in Sala Ordet;

Alle ore 19,00 cena di solidarietà per raccogliere fondi da destinare all’Associazione “Un Ponte Per”. Il costo della cena è di € 25,00 presso la Trattoria I Sognatori; è necessaria puntualità; chi partecipa alla cena deve prenotarsi via mail entro le ore 12 di venerdì 24 marzo a ithacassociazione@gmail.com