Caffè Letterario di Bra: lezioni di successo con Sofia Goggia, regina dello sci azzurro

Carica di medaglie (oro olimpico nel 2018) e coppe (quella del mondo in discesa libera appena conquistata), l’azzurra è apparsa sul gr uppo Facebook ‘Bra. Di tutto, di più’ con la grinta dipinta sul volto.

Classe 1992, bergamasca fino al midollo, è da sempre appassionata di sci e la montagna sembra essere il suo habitat naturale. Indossa gli scarponi per la prima volta all’età di 3 anni e da allora sembra non averli più voluti togliere. In pista punta dritto alla vittoria, compiendo numeri incredibili ad una velocità supersonica che l’hanno portata, negli anni, a diventare una fuoriclasse di valore mondiale.