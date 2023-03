AISPA, lavori in corso. Il primo Workshop nella primavera

La scorsa settimana si è svolto il Consiglio Direttivo di A.I.S.P.A, il secondo dal nuovo insediamento avvenuto lo scorso gennaio, che vede al lavoro la neo Presidente Serena Gasco e i consiglieri Enrico Agnese, Valeria Marrone, Luciano Monaco, Alessandro Oliva, Mara Rebuffatti e Franco Sereno.



“Qualcosa bolle in pentola”: il primo appuntamento è previsto la mattina di venerdì 21 aprile a Cuneo per un Workshop rivolto ai funzionari e amministratori comunali sul tema della Protezione Civile nell’ambito della digitalizzazione della P.A. per la gestione del rischio idrogeologico. Argomento attuale e fortemente sentito dai Comuni della nostra Provincia; i dettagli e il programma sono in corso di definizione ed a breve saranno resi noti.



In cantiere ci sono anche diversi progetti a cui il Direttivo sta lavorando, che potrebbero venire avviati già nell’autunno, ma di questi si saprà di più nei prossimi mesi.