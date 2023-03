L’economia giovane: i giovani del mondo la raccontano. Appuntamento al Rondò dei Talenti il 24 marzo a Cuneo

“L’economia Giovane: i giovani del mondo la raccontano”. Non sarà il tradizionale convegno che ci si aspetta, quello che si svolgerà venerdì 24 marzo alle ore 17 presso il “Rondò dei Talenti” a Cuneo, organizzato dal Pianeta Giovani dell’Associazione Insieme coordinato da Federico Calzia (classe 2000) in collaborazione con AISPA. Gli interventi, oltre ad essere tenuti tutti da ragazzi e ragazze, saranno anche online in diretta da altre parti del mondo.



L’incontro si svolgerà principalmente in due momenti: il primo dal titolo “Cittadini del nostro tempo” dove interverranno Marzia Danna e Alessio Scavino del gruppo giovani di Insieme per parlare di disoccupazione, diseguaglianze, inflazione e scarsa crescita economica insieme agli ospiti Waqar Anjum studente Pen State Law, Giosuè Annibale Presidente della Consulta studentesca provinciale e Gaia Trossarello studentessa di international marketing and business development presso la Skema Business School di Sophia-Antipolis (Francia).



Nella seconda parte “Generazione Z tra imprenditorialità locale e globale” si confronteranno alcuni studenti universitari con Gianmaria Gramondi, che ha lavorato presso Amazon UK e poi ha fondato la start up Shop Circle, Alberto Frasson della Fondazione CRC, Lorenzo Marchi studente presso la Leuven University e Jack Neumann studente della Penn State University.



«Sarà un'occasione unica per discutere di come le nuove generazioni di studenti ed imprenditori stanno affrontando le sfide del mondo moderno - spiega Luca Isaia del Pianeta Giovani di Insieme - . Durante il convegno, giovani studenti ed imprenditori italiani ed americani si confronteranno sui temi dell'imprenditorialità giovanile, delle differenze e similitudini tra il mondo del business italiano/europeo e quello americano, dell'impatto della guerra sulle imprese e delle prospettive future del mondo imprenditoriale a livello mondiale. In particolare, si discuterà di come le nuove tecnologie e le innovazioni stiano rivoluzionando il mondo del business, aprendo nuove opportunità e presentando nuove sfide. Confidiamo che i ragazzi della nostra Provincia non perdano l'occasione di partecipare a questa importante discussione sul futuro dell'economia mondiale e sulla giovane imprenditoria».



Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://forms.gle/74oDBDun5ivmdMzx6