Migranti, la Commissaria Europea Ferreira a Torino: “Tutti responsabili, serve una strategia globale” [VIDEO]

E’ forte e solido il legame tra la Regione Piemonte e l’Europa. A rinsaldarlo la visita a Torino di Elisa Ferreira, Commissaria Europea per la Coesione e le Riforme, ospitata dal Governatore Alberto Cirio nel grattacielo in zona Lingotto.



Tanti i temi affrontati: dall’immigrazione ai fondi europei, passando per la transizione energetica e industriale. Quest’ultima tocca nel profondo il tessuto produttivo piemontese, spaventato per lo stop ai motori diesel e benzina paventato entro il 2035 e ora sospeso.

Migranti, la Commissaria Europea: “Serve strategia globale”

Impossibile non affrontare il tema migranti, a poche settimane dalla strage di Cutro: “Siamo tutti responsabili, a tutti i livelli: come Europa abbiamo proposto una strategia globale per risolvere il problema dei migranti, distinguendo tra chi è un migrante economico e i rifugiati” ha affermato Ferreira. “Speriamo che presto tutti gli Stati decidano di unirsi in una dimensione umanitaria di Europa. Serve un sentimento comune rispetto al tema, che è un problema europeo: la proposta della Commissione è di cercare di fare in modo che il Consiglio assuma un approccio analogo a quello che c’è per il mercato interno” ha ribadito la Commissaria.

Pnrr e Ricoveri, i fondi europei per non lasciare indietro il Paese

E sul tema dei fondi europei, Ferreira ha proseguito: “L’Italia ha due strumenti importanti attualmente: il Recovery Fund e i fondi strutturali, sono due binari da percorrere”. Gli obiettivi da perseguire? Transizione energetica e transizione industriale. Ma anche il cambiamento climatico, sempre più emergenza. “Il Piemonte su questo ha le competenze per affrontare questi temi” ha concluso la Commissaria.

Cirio: “Bene la riflessione sull’elettrico”

Soddisfatto dell’incontro il presidente Cirio: “La Commissaria europea che si occupa delle Regioni d’Europa ha dimostrato fiducia nel Piemonte. Il Fesr da 1,5 miliardi è stato il primo ad essere approvato, i bandi sono già operativi. E’ fondamentale il rapporto con Bruxelles, con quei fondi riusciamo ad avere le risorse per un momento delicato, che da soli non riusciremo ad affrontare”.



Il Governatore ha poi avviato una riflessione sulla pausa di riflessione che la Commissione Europea ha voluto prendersi per quanto riguarda la transizione ecologica al motore elettrico e la decisione di fermare, al momento, la deadline fissata al 2035 per lo stop ai motori endotermici: “Ottimo il risultato del Governo di imporre una pausa di riflessione alla Commissione Europea. L’elettrico rimane l’obiettivo da raggiungere, ma si parla di transizione che presuppone un percorso che tuteli l’ambiente e non crei una crisi occupazionale”.