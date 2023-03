Newsweek fa la classifica degli ospedali italiani: Savigliano meglio di Cuneo, assente Verduno

Per il quinto anno, la prestigiosa rivista americana Newsweek ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali al mondo e dei migliori ospedali di numerosi Paesi.

I migliori quattro al mondo sono negli Stati Uniti. Al quinto posto troviamo l'ospedale di Toronto. Per trovare il primo nosocomio italiano nella classifica mondiale, dobbiamo andare al 38° posto, dove c'è il Policlinico Gemelli di Roma.

Ovviamente è anche il primo in Italia, posizione che occupa ogni anno, seguito in questo 2023 dal Niguarda e dal San Raffaele a Milano. Questo il meglio che c'è in Italia in campo sanitario.

Gli ospedali della Granda, in questo quinto anno di classifica stilata da Newsweek assieme alla società Statista, compaiono per la prima volta. E non fanno un ingresso indimenticabile.

Per trovare il primo nosocomio della nostra provincia dobbiamo scendere alla 99ª posizione, dove abbiamo il SS Annunziata di Savigliano. L'ospedale hub della provincia, il Santa Croce e Carle di Cuneo, bisogna scendere al 118° posto. Su un totale di 127 strutture esaminate.

Qui la classifica

E' il primo anno che gli ospedali cuneesi entrano in classifica. Mancano ancora Verduno, aperto nel 2020 durante l'emergenza Covid, Mondovì, Ceva e Saluzzo.

In Piemonte, la prima struttura in classifica è l'ospedale Le Molinette, al decimo posto. Dobbiamo scendere al 27° per trovare il Mauriziano.

Ma come nasce questa classifica?

Quest'anno sono stati valutati oltre 2.300 ospedali in 28 paesi. E' stata fatta la classifica dei migliori 250 al mondo e per Paese.

Con una premessa: "Il COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari, così come l'inflazione e l'incertezza finanziaria globale. Negli Stati Uniti e in tutto il mondo, i principali ospedali devono affrontare l'aumento dei costi, l'invecchiamento della popolazione e una forza lavoro medica esausta per aver combattuto una pandemia globale. Tra le caratteristiche dei grandi ospedali, tuttavia, non ci sono solo cure di prima classe, ricerca di prima classe e innovazione di prima classe. Le migliori istituzioni condividono anche un'altra qualità: la coerenza. I migliori ospedali del mondo attirano costantemente le persone migliori e forniscono i migliori risultati per i pazienti, nonché le nuove terapie e le ricerca più importanti".

L'obiettivo di questo studio è fornire un confronto basato sui dati della reputazione, quindi sulle opinioni dei pazienti, e delle prestazioni degli ospedali nei vari paesi.