A Bra una lezione in Comune per gli studenti dell’Istituto Ernesto Guala

Una speciale lezione sul campo quella a cui si sono sottoposti giovedì 16 marzo 2023 gli studenti della quinta Ragionieri programmatori dell’Istituto superiore Ernesto Guala di Bra, in visita in Comune per analizzare nel suo svolgimento quotidiano funzioni della macchina amministrativa studiate in precedenza sui libri.

Dopo l’accoglienza del sindaco Gianni Fogliato, gli alunni sono stati accompagnati dal dirigente della Ripartizione Affari generali Costanzo Fissore in un tour didattico del palazzo municipale, nel corso del quale ha illustrato ai giovani le modalità operative dei principali organi e uffici del Comune, oltre a fornire loro la possibilità di simulare una votazione del Consiglio comunale.