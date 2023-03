Mercoledì 15 marzo i ragazzi della quinta elementare di frazione Confreria di Cuneo hanno ospitato a scuola i vigili del fuoco per una esercitazione. I pompieri hanno fatto vedere agli studenti cosa fare in caso di incendio o di piccola emergenza, spiegando anche in cosa consiste il loro lavoro e l'attrezzatura. I giovani alunni si sono dimostrati attenti e hanno anche provato a fare i piccoli pompieri tenendo in mano la pompa dell'autobotte. Infine la foto di rito davanti al mezzo.