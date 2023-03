“Né la ragione né la legge possono sostenere la volontà di assegnare una sola classe prima al liceo musicale di Cuneo”

Siamo i Docenti di discipline musicale, materie curricolari e di sostegno del Liceo Musicale di Cuneo.

Abbiamo letto gli articoli apparsi su questo giornale e che, prendendo le mosse dalle giuste segnalazioni dei genitori di alcuni studenti e studentesse iscritti alla futura classe prima, fanno emergere la notizia, per noi inaspettata, della mancata assegnazione da parte dell’Ufficio scolastico di due classi prime per il nostro indirizzo di studi.

L’anno scorso con un numero simile di iscritti - 38, comprese le previsioni di alunni non ammessi alla classe seconda, che porterebbero gli iscritti di quest’anno a 36-38 - le classi prime di Liceo musicale sono state due.

La notizia dell’apertura di una sola classe ci ha quindi raggiunti come una doccia fredda e fin da subito l’Ufficio scolastico non ha voluto sentire ragioni.

Eppure ci sembra che la normativa sia in nostro favore. Innanzitutto il DPR 81 del 2009, normativa di riferimento indicata dallo stesso sito del MIUR nella sezione dedicata alla formazione delle classi, prevede che “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni”.

Il Dirigente Suraniti, nel rispondere alle critiche emerse nel primo articolo comparso su questo giornale, si difende parlando di una media di alunni nell’Istituto nel suo complesso, ma lo stesso decreto di cui sopra dice chiaramente che negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo, ed è sicuramente questo il caso, trattandosi di un Liceo Musicale, indirizzo a sé stante ed unico.

Il riferimento al Liceo di Alba - con il quale non c’è da parte nostra nessuna volontà di concorrenza, ma l’unione di intenti per lavorare insieme per la promozione della musica sul territorio, come dimostrano le attività svolte e che svolgeremo insieme - ci sembra fuori luogo. La nostra è la Provincia Granda, ed anche a Torino ci sono più di due sezioni di liceo musicale distribuite sul territorio provinciale. La nostra scuola ha anche proposto all’Ufficio Regionale quanto prevede la normativa, cioè una classe articolata, ma nemmeno questa richiesta è stata accolta. Ci sembra evidente che né la ragione né la legge possano sostenere la volontà di assegnare una sola classe prima al nostro Liceo musicale, presente a Cuneo dal 1999, uno dei primi in Italia, dalla cui storia e dalla cui idea originale il Ministero stesso ha preso ispirazione per creare i licei musicali ordinamentali come li conosciamo oggi: non ci sarebbero tre sezioni di Liceo musicale a Torino, se non fosse partita la sperimentazione “Mozart” a Cuneo.

Ci è davvero dispiaciuto leggere l’affermazione secondo cui una seconda prima di Liceo musicale a

Cuneo causerebbe la chiusura di ben cinque classi di scuola primaria nei comuni montani: due classi prime musicali, con due quinte in uscita, non modificherebbero per nulla l’organico del nostro indirizzo, che rimarrebbe «al massimo uguale» - come dice il Dottor Suraniti - e nessuna risorsa verrebbe tolta alla scuola dell’infanzia o primaria. Chiediamo quindi quanto ci sembra giusto: due classi prime, cosicché tutti i ragazzi e le ragazze che hanno espresso il desiderio di frequentare il nostro Liceo musicale e hanno superato la prova di ingresso possano farlo.