Bottino di medaglie per il Judo Kodokan Cuneo alla gara di primavera di Vaccheria

Domenica 12 marzo si è svolta a Vaccheria, Alba, la “gara di primavera”. Il Judo Kodokan Cuneo ha partecipato con ben 27 atleti, gran parte di loro alla prima esperienza agonistica.

Tutti i judoka, dai 5 ai 14 anni, si sono messi in gioco e sono scesi sul tatami disputando degli ottimi combattimenti che hanno portato alla conquista di 12 ori, 11 argenti e 4 bronzi.

Si sono aggiudicati la medaglia d’oro: Adriano B., Victor B., Daria T., Alessandro B., Gioele T., Savio M., Antonia T., Enrico V., Achille B., Samuele G., Edoardo V. e Mia E.

Al secondo posto sono arrivati: Nicolò C., Samuele C., Elia G., Nicolò I., Marco R., Filip C., Nicole Q., Aurora D., Francesco G., Gabriele G. e Gabriel G.

Sono saliti sul terzo gradino del podio: Matias A., Vittoria G., Awa D. e Leo M.

Per tutti i piccoli, e meno piccoli, samurai è stata una bellissima esperienza che ha arricchito il bagaglio tecnico personale. Tutto lo staff è molto soddisfatto della prestazione e della crescita dell’intero gruppo.