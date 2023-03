Il 21 marzo parte l’asfaltatura di corso Bra ad Alba

Martedì 21 marzo ad Alba partiranno i lavori per il rifacimento dell’asfalto stradale attraverso la demolizione del manto ed il ripristino della pavimentazione, in alcune zone cittadine.

Si partirà da Corso Bra, dalla rotatoria incrocio di Corso Canale fino al passaggio a livello del Rondò. Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 la circolazione veicolare sarà garantita solo in ingresso città, nel tratto di corso Bra compreso tra il numero civico 58 e l’intersezione con corso Canale - corso Asti. Chiuso al traffico veicolare il tratto di corso Canale, compreso tra il civico 51 e l’intersezione con corso Bra.

I lavori proseguiranno poi, in tempi diversi, nelle seguenti zone cittadine:

• Località Piana Biglini

• Via Zara

• Via Cesare Pavese

• Strada Ressia

• Alcuni tratti di marciapiede di strada Vedetta, via Vuillermin e via De Amicis.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: "Con questi lavori prosegue la manutenzione delle aree stradali attraverso il “Piano Strade 2020”, un programma pluriennale sulla manutenzione delle strade per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro spalmati su più annualità per una sistematica riqualificazione e per una migliore vivibilità e fruibilità delle vie cittadine".