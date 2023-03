Questa sera alle 21 ritorna “Time Out”; Ospiti Alessia Populini, Ilenia Cecchi e Giovanni Fattori

Questa sera alle ore 21 ritorna “Time Out”, il format sulla pallavolo femminile di serie A. “ORA O MAI PIU’!”, con questo titolo si presenta la 19^ puntata, con la Wash4green Pinerolo e la Lpm Bam Mondovì chiamate a non fallire il prossimo impegno nei rispettivi campionati, seppur con obiettivi differenti.

La squadra di coach Michele Marchiaro domenica sarà obbligata a conquistare la vittoria nel match casalingo contro il Bergamo per tenere ancora accese le speranze di salvezza in A1. Per le Pumine di Solforati, invece, all’orizzonte c’è il match contro il Soverato, anch’esso da non fallire, in programma sabato sera alle ore 20. Al PalaManera, dunque, si metteranno in palio punti fondamentali per la classifica della Pool Promozione di serie A2.

Ospite in studio la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Alessia Populini. In collegamento, invece, ci saranno la centrale del Volley Soverato Ilenia Cecchi e il direttore generale della Wash4green Pinerolo Giovanni Fattori.

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste con protagonisti Matteo Bibo Solforati (Lpm), Beatrice Giroldi (Lpm), Massimo Bellano (Cuneo Granda), Lucille Gicquel (Cuneo Granda), Lara Caravello (Cuneo Granda), Adelina Ungureanu (Wash4green Pinerolo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Francesca Villani (Reale Mutua Fenera Chieri), Maria Adelaide Babatunde (Omag S. Giovanni in Marignano) ed Enrico Barbolini (Omag).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.