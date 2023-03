Volley A1F. Cuneo in trasferta a Monza contro la forte Milano. Signorile: "Loro favorite, ma la palla è rotonda..." (VIDEO)

La Cuneo Granda S.Bernardo, reduce da tre vittorie consecutive contro le più dirette inseguitrici che hanno chiuso definitivamente il discorso salvezza, inizia dall'Arena di Monza il poker di partite contro squadre di medio-alto livello che chiude la regular season.

Domani, sabato 18 alle ore 20, nell'anticipo della decima giornata del girone di ritorno, la formazione allenata da coach Bellano affronterà una Vero Volley Milano desiderosa di riscatto dopo il netto k.o. di Istanbul ad opera del VakifBank Istanbul, che obbliga le rosablù all'impresa nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League in programma martedì 21 all'Allianz Cloud Milano. Una sconfitta che si aggiunge a quelle nelle ultime due partite casalinghe in campionato con Scandicci e Conegliano, mentre nella scorsa giornata le monzesi si sono imposte in tre set a Chieri.

Il match con Milano precede le due partite interne in cui la Cuneo Granda S.Bernardo ospiterà Scandicci (sabato 25, ore 20:30, biglietti disponibili su www.liveticket.it e in sede) e Busto Arsizio (sabato primo aprile, ore 20:30).



QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO I tre successi consecutivi su Macerata, Perugia e Pinerolo hanno portato alla Cuneo Granda S.Bernardo otto punti che significano salvezza matematica, un pieno di serenità e la possibilità di guardare al finale di stagione con fiducia e mente libera. La vittoria nel derby con Pinerolo, arrivata nonostante l'assenza forzata di Kuznetsova, top scorer cuneese con 336 punti, è lo specchio perfetto del campionato delle gatte, con una partenza lenta, un cambio di marcia nel secondo parziale, poi una nuova situazione di svantaggio nel terzo set con una grande rimonta nella quale è stato decisivo l'apporto delle subentrate Klein Lankhorst e Diop. Nel quarto set a fare la differenza è stata una Gicquel che ha trovato quella continuità in attacco mancata fino a quel momento.



Con la permanenza nel massimo campionato ormai certa, le gatte ora possono affrontare l'ultimo, impegnativo scorcio di regular season con maggiore leggerezza e con l'obiettivo di raccogliere il maggior numero di punti per raggiungere la miglior posizione possibile in vista della post season. Per provare a muovere la classifica già nella trasferta di Monza l'imperativo sarà quello di alzare l'asticella, limitando il numero di errori (contro Pinerolo 14 quelli in battuta, 12 quelli in attacco), ed evitando il cronico avvio ad handicap.



LE AVVERSARIE Tre sconfitte nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League: è questo il ruolino di marcia con cui la Vero Volley Milano si presenta al confronto con la Cuneo Granda S.Bernardo. La partita con le gatte arriva in una settimana particolarmente delicata per le rosablù, rientrate da Istanbul nella mattina di giovedì dopo la sconfitta con il VakifBank Istanbul e costrette a cercare una vittoria piena (3-0 o 3-1) nella gara di ritorno di martedì 21 per giocarsi il tutto per tutto al golden set.

A presentare la partita di domani sera la palleggiatrice e capitano della formazione cuneese, Noemi Signorile.