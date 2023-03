Judo, l’ASD Valle Maira a Leinì per la qualificazione Campionato Italiano A2

Un emozionante pomeriggio lo scorso sabato 4 marzo nel palazzetto di Leinì (TO), dove si è svolta la qualificazione A2 dei Campionati Italiani Cadetti. L'A.S.D. Judo Valle Maira è stata rappresentata da cinque valorosi atleti. Importanti sono stati i risultati raggiunti:



Marchiò Claudia (kg 63) si è classificata al primo posto, vincendo due incontri per IPPON (ko tecnico) si è qualificata per la fase Finale;

Penone Yuri (kg 90) si è classificato al primo posto vincendo due incontri per IPPON (ko tecnico), qualificandosi per la fase Finale;

Beltramo Jennifer (kg 52) si è classificata al secondo posto vincendo un incontro per IPPON (ko tecnico), perdendo la finale si è qualificata per la fase Finale;

Olivero Alessandra (kg 57) si è classificata al secondo posto vincendo un incontro per IPPON (ko tecnico), ma perdendo alla finale. Si è qualificato per la fase Finale;

Tosello Christian (kg 60) si è classificato al quinto posto vincendo due incontri per IPPON (ko tecnico). Ha perso poi due incontri e si è qualificato per la fase Finale.



Le Finali Nazionali A2 si stanno svolgendo proprio questo weekend a Taranto. La prima giornata oggi, sabato 18 marzo, con gli incontri che proseguiranno anche domani, domenica 19 marzo. Il direttivo ci tiene a fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi.