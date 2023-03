L'amministrazione comunale di Villanova Mondovì ha incontrato il Comandante dei Carabinieri Andrea Siri

E’ stata l’occasione per fare il punto sulle recenti misure decise dal Comune di Villanova Mondovì in tema di sicurezza, a partire della videosorveglianza in corso di installazione (leggi qui).

"Il comandante Siri, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per l’operato quotidiano, - commentano dal Comune - ci ha confermato come le strumentazioni di videosorveglianza che stiamo installando rappresentino un valido supporto alle tradizionali attività di pubblica sicurezza. L’auspicio, per il prossimo futuro, è che possa proseguire questo sforzo congiunto di Amministrazione, cittadinanza e forze di polizia".