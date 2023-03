Marzo spazzerello: Ceva è scesa in campo per l'ambiente

Dopo il rinvio a causa della nevicata delle scorse settimane, i volontari per l'ambiente della Città di Ceva sono scesi in campo per Marzo Spazzerello.

L'iniziativa si è svolta nella giornata di oggi, sabato 18 marzo, e ha interessato diverse zone del paese partendo dal punto di ritrovo, il aprco della Rotonda.

Diversi i rifiuti raccolti, bottiglie e materiali in plastica, ma anche diversi ingombranti come vecchi televisori.

"Eravamo pochi, ma in un'oretta di 'ginnastica' abbiamo svolto un ottimo lavoro - commenta l'assessore Silvia Piccardo - "Il vessillo dei volontari è stato portato in alto. Cerchiamo di rispettare la natura che ci circonda per non danneggiare l'ambiente".