Monica Ciaburro (FdI): “Dal Governo interventi mirati per contrastare la siccità”

“La siccità è un grave problema, al quale il Governo cerca di rimediare, attraverso interventi mirati a breve, medio e lungo termine”.

A dirlo è l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, che prosegue: “Da sindaco di Argentera, conosco anche molto bene la situazione del territorio montano: caldo e siccità, stravolgono le abitudini della montagna e di chi la vive. Qui la situazione è ancora più delicata, ed è legata non solo all’ambiente ma anche al turismo che è sempre più una risorsa per le nostre terre Alte”.

“È necessaria una pianificazione che parta da un lavoro che deve iniziare dal rendere più efficienti gli acquedotti, nei quali c'è una dispersione idrica che arriva quasi al 50%. Inoltre è indispensabile elaborare un piano per la realizzazione di invasi e bacini e farlo in maniera rapida, semplificando le norme”.

“In tempi brevi - conclude Ciaburro - in Consiglio dei Ministri, arriverà il decreto per affrontare l'emergenza siccità, per intraprendere azioni mirate con le risorse già stanziate di 7,8 miliardi di euro".