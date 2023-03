Sabato senz'acqua per Carrù: interrotta la fornitura per un guasto

Sabato senz’acqua pubblica per l’abitato di Carrù: a causa di un guasto della condotta principale della rete idrica di via Vittorio Veneto la Calso – il gestore di riferimento per il territorio monregalese – ha disposto l’interruzione della fornitura.



A segnalare la mancanza d’acqua alcuni residenti, che hanno chiesto delucidazioni a mezzo social network. L’assessore Christian Sciolla, però, ha tranquillizzato tutti: “I lavori richiederanno circa quattro ore, dopo di che si tornerà alla normalità”.