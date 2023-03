Mondovì, Fratelli d'Italia organizza una serie di gazebo in piazza per incontrare i cittadini

Come già annunciato, il Circolo di Mondovì di Fratelli d'Italia organizza una serie di gazebo in piazza, come punto di ascolto della popolazione e del territorio. Il primo appuntamento già nella giornata di oggi, sabato 18 marzo, in corso Statuto a Mondovì, con la presenza del consigliere regionale capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Bongioanni; i prossimi sono invece a calendario per l'8, il 22 ed il 29 aprile; e per il 6 maggio.

Il Circolo propone inoltre l'apertura straordinaria della propria sede, sempre come punto di ascolto per le problematiche e per i bisogni dei cittadini, con appuntamenti in calendario per l'8 aprile, il 13 di maggio ed il 10 di giugno.

Accanto a questa attività, il Circolo di Mondovì di Fratelli d'Italia sta inoltre organizzando una serie di incontri pubblici e convegni su temi strategici per lo sviluppo della città e del territorio, con la partecipazione di figure di spicco a livello governativo e nazionale.

"L'ascolto dei cittadini tramite i gazebo e la sede aperta – dicono il presidente del Circolo FDI di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto, ed il capogruppo in consiglio comunale Rocco Pulitanò – è un'azione concreta per far sentire la vicinanza delle istituzioni e della politica alla popolazione, Siamo aperti ad ogni richiesta, critica, proposta o suggerimento che i cittadini ci vorranno sottoporre dialogando con noi".

Per ogni informazione o richiesta è possibile contattare l'indirizzo e-mail fdimondovi@gmail.com o la pagina Facebook www.facebook.com/circolofratelliditaliamondovi.

Il Gruppo consigliare Città di Mondovì di Fratelli d’Italia

Il Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d’Italia