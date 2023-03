Ciclismo: Racconigi Cycling Team di scena al "Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano”

Primo prestigioso impegno stagionale per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 19 marzo si schiererà ai nastri di partenza del “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano”, competizione internazionale valevole come prova inaugurale dell’U.C.I. Nations’ Cup Junior Women 2023.

Al grande evento, curato dalla regia organizzativa della Cycling Sport Promotion di patron Mario Minervino, prenderanno parte ben 28 formazioni, tra le quali cinque team stranieri e le rappresentative nazionali di: Germania, Gran Bretagna, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Polonia, Slovenia, Svizzera e Spagna. Le atlete in gara si sfideranno sulla distanza di 74,4 chilometri, spalmati tra le località di Maccagno con Pino e Veddasca e Cittiglio, nell’Alto Varesotto.

La bandierina a scacchi che darà il via all’importante competizione verrà abbassata alle ore 8:20 dal Lungolago Gerardi a Maccagno con Pino e Veddasca, mentre il traguardo finale sarà collocato a Cittiglio, in via Valcuvia. La gloriosa casacca del Racconigi Cycling Team, presieduto da Silvio Traversa e diretto in ammiraglia dall’esperto tecnico Claudio Vassallo, sarà indossata dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo, grande protagonista domenica scorsa al “Gran Premio Città di Gossolengo” grazie ad una bella azione solitaria nel tratto più insidioso del percorso e la vittoria del Gran Premio della Montagna, dalla cuneese di Savigliano Asia Rabbia, che al primo anno tra le junior ha vinto due maglie tricolori ai “Campionati Italiani su Pista 2022”, ed è stata convocata ai “Campionati Europei su Pista 2022” di Anadia (Portogallo), e dai nuovi acquisti, tutti all'esordio nella categoria junior: Marina Filimon, Arianna Giordani, Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PICCOLO TROFEO ALFREDO BINDA - VALLI DEL VERBANO U.C.I. NATIONS’ CUP JUNIOR WOMEN” MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA-CITTIGLIO (VA):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce