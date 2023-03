Ritmica, brillanti risultati per la Ginnastica Mondovì ai regionali Aics

Proseguono ininterrottamente gli impegni agonistici della Società Ginnastica Mondovì che ogni domenica continua a riscuotere stupendi risultati in tutte le categorie.

L'ultima sfida è stata la prima Gara Regionale Sd Aics di Ginnastica Ritmica svoltasi a Ornavasso (VB) in cui le monregalesi hanno ottenuto ben 6 vittorie e 12 podi.

Nella gara a coppie 1° fascia le prime a scendere in pedana sono state Elisa Bagnis ed Elide Cardone seguite da Elena Prandi ed Hava Sejfulji che hanno ben figurato con i loro esercizi a corpo libero conquistando i due gradini più alti del podio davanti all'Eurogymnica di Torino.

Nella categoria 2° fascia, esordio di coppia anche per Anna Cavarero ed Elena Rakaj che, con il loro esercizio a due cerchi eseguito in grande sincronia, sono salite al primo posto di specialità. Secondo piazzamento in classifica per Claudia Isola e Maria Vandini, duo molto affiatato al cerchio.

Sul terzo gradino del podio salgono Angelina Ambrogio e Veronica Giovannini, alla loro prima riuscita esperienza con nastro e cerchio. Quarte le brave Maddalena Carle e Aurora Riberi per la prima volta in coppia con i cerchi. Nella gara a squadre categoria Allieve conquistano il podio Mia Bertolino, Giorgia Capella, Vittoria Comino e Anna Ramondetti con il loro vivace e coinvolgente esercizio collettivo a corpo libero. Nella categoria Giovani le piccole della nostra società in un difficile esercizio a corpo libero ad otto Sara Begliatti, Matilde Bellino, Nicole Brunengo, Giulia Dardanello, Noemi Di Muro, Lavinia Lovera, Noemi Robaldo e Lucia Zuccali hanno raggiunto il secondo gradino del podio. Nella categoria Junior con un ottimo 10.150 inaugurano la loro stagione agonistica sul gradino più alto del podio Alessia Gerbino, Ambra Grazzi e Asia Pisica in gara con la squadra cerchi.

Nella categoria Senior scendono nuovamente in pedana Claudia Isola e Maria Vandini in squadra con Anna Marchisio per un esercizio a due cerchi e una fune: una buona prestazione che le vede al primo posto in classifica di specialità.

E' poi la volta delle individualiste; nella categoria Junior Specialità Cerchio troviano con il 4° posto in classifica a pari merito Veronica Giovannini al suo esordio da individualista e Virginia Lovera con la sua nuova routine al cerchio. Seguono, tutte al loro debutto individuale Lucia Casi al 7° posto, Ambra Grazzi all'8°e 9°posto pari merito per Asia Pisica e Alessia Salamone.

Nella specialità Clavette sale meritatamente sul secondo gradino del podio Alessia Gerbino seguita al terzo posto da Virginia Lovera per la prima volta in pedana con questi attrezzi. 5° posto per Angelina Ambrogio debuttante da individualista.

Nella categoria Individuale Senior, l'ultima in programma, la ciliegina sulla torta è stato il primo posto di Anna Marchisio con il suo nuovo e ben condotto esercizio alla fune.

Questa giornata ricca di successi ha pienamente soddisfatto tutte le aspettative della Tecnica Edith Bernelli e della D.T. Silvia Ghibaudo.