La direttrice di Confindustria col cane sotto la scrivania ben prima di Mentana

Durante l’edizione del telegiornale delle 20, un paio di giorni fa, il direttore di La 7 Enrico Mentana ha pubblicato una foto con i suoi due cuccioli sotto la scrivania.

Il noto giornalista televisivo ha diffuso sui social la fotografia che lo vedono condurre il Tg con due esemplari di razza “Cavalier King”, Nina e Bice, ai suoi piedi.

In pochi minuti il post è diventato virale tra gli amici dei quattro zampe raccogliendo migliaia di like, commenti e visualizzazioni.

Giuliana Cirio, direttrice di Confindustria Cuneo, di rimando, ha postato, a sua volta, l’immagine di un’affollata riunione dell’Unione Industriali in cui ai suoi piedi è accucciato un cane, accompagnando la fotografia con la scritta “Prima di Mentana”.

Si tratta, in questo caso, non già di un cucciolo ma di un cagnone di grossa taglia, come del resto si addice a chi è considerata la “zarina” degli imprenditori cuneesi.

Ancora una volta, il “modello Cuneo” – anche in fatto di “social dog” – s’impone e rivendica orgogliosamente il suo copyright.

Il direttore di La7 ne prenda atto e registri che la Granda – almeno per ciò che concerne l’amore per gli animali – non è seconda a nessuno.