Torna anche quest'anno la "Clomba della Regina"

Le tradizioni, soprattutto quelle dolci, diventano tali quando c’è continuità e Daniele Mulassano, generoso panettiere delle “Panetteria Mulassano” di Savigliano in piazza Santa Rosa 54 e di Cavallermaggiore in via Roma 59, continua infatti con la golosa tradizione della “Colomba della Regina”, che torna ad impreziosire le tavole pasquali dei fortunati che potranno assaggiare una doppiamente buona colomba artigianale.



Doppiamente buona anche perché tutto il ricavato (tolte le spese vive) andrà a “mai+sole”, l’associazione nata a Savigliano che aiuta tante donne nel percorso di uscita dalla violenza, con sostegno sia legale che psicologico gratuito e con l’accoglienza in case rifugio e che può essere contattata 24 ore al giorno al 335/1701008 o su rete nazionale al 1522 (anche il 5x1000 aiuta “mai+sole” al cf 95019460047. Il sito è www.maipiusole.it.



Una golosità benefica, circa 6 etti di dolcezza tradizionale e uvetta, a 12 euro, da non perdersi prima che vada esaurita, oltretutto con la splendida confezione realizzata dalle mani delle volontarie “mai+sole”!



Il logo dell’iniziativa è stato curato dalla mano felice ed artistica del vignettista del “Corriere di Savigliano” Paolo Roasio.