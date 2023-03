Un successo la notte dei pupazzi in biblioteca a Borgo San Dalmazzo

Ieri pomeriggio, venerdì 17 marzo, alla biblioteca Anna Frank di Borgo San Dalmazzo sono arrivati ben 44 pupazzi. Li hanno consegnati personalmente i bambini per far loro trascorrere la notte in biblioteca. Una piccola è addirittura arrivata da Fossano.

Questa mattina, sabato 18 marzo, sono tornati a riprenderli e hanno trovato anche una foto che ha immortalato come hanno passato la notte.

È la tenera iniziativa della “Notte dei pupazzi in biblioteca” per avvicinare i bambini alla lettura. Una tradizione che arriva dal Giappone (Nuigurumi-otomari-ikai, ndr) e che sta prendendo piede in tutto il mondo.

C'erano orsetti, dinosauri, cagnolini, scimmiette e anche qualche bambola. Qualche bimbo ha amesso di non aver portato il peluche preferito perchè non poteva trascorrere neanche una notte lontano. E il primo pensiero di tutti questa mattina è stato quello di andare a riprendersi l'amichetto in biblioteca.

L'evento è organizzato nell'ambito di "Storie piccine 2023" all'interno del programma "Nati per leggere".

“Un successo – commenta la bibliotecaria Daniela Sarale -. Lo abbiamo organizzato rifacendoci alla tradizione giapponese, ma non pensavamo potesse riscuotere tutto questo interesse. Sicuramente da ripetere il prossimo anno!”