Lpm Bam Mondovì-Soverato 3-1, Riparbelli sulla corsa ai play-off: "Qui non si molla di un centimetro" (VIDEO)

Una vittoria per continuare a crederci! La Lpm Bam Mondovì, nell'anticipo della 2^ giornata della Pool Promozione, ha superato in casa il Volley Soverato per 3-1. Un successo meritato e che, fatta eccezione per il terzo set, ha esaltato le doti difensive e offensive del Puma.

Tre punti d'oro per rinvigorire la corsa ai Play-off della squadra monregalese. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni della centrale Chiara Riparbelli, che prima di approdare alla Lpm aveva vissuto quattro intense stagioni proprio con la maglia della squadra calabrese: