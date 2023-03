Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì manda al tappeto il Volley Soverato per 3-1 e si rilancia nella corsa ai Play-off

Missione compiuta per il Puma, che conquista la vittoria da tre punti e torna in corsa per un piazzamento Play-off. Nell’anticipo della 2^ giornata della Pool Promozione, la Lpm Bam Mondovì ha superato al PalaManera il Volley Soverato per 3-1. Le ragazze di coach Solforati hanno sfoderato una buona prestazione, con un piccolo passaggio a vuoto solo nel terzo set.

Difesa solida e attacco scintillante per le Pumine, tutte ben servite da un’ottima Beatrice Giroldi. Per le padrone di casa qualche imprecisione di troppo solo nel terzo set, concesso alle avversarie. Per il Soverato di coach Chiappini prestazione dignitosa, anche se contraddistinta da una fase difensiva piuttosto fragile, fatta eccezione del terzo set. Da segnalare i 21 punti messi a segno da Clara Decortes e i 16 di Laura Grigolo (MVP).

PRIMO SET: le Pumine portano a casa i primi due punti del match. Primo tempo vincente di Chiara Riparbelli ed Lpm avanti 6-3. Ace per Beatrice Giroldi. Poco dopo la imita Laura Grigolo per il punto del 10-5. Le ospiti reagiscono e con Salviato al servizio rosicchiano due lunghezze. Time-out chiesto da coach Chiappini sul 13-8. Il Soverato cerca di restare nella scia delle avversarie sfruttando soprattutto gli attacchi di Linda Giugovaz. Entra in campo Ana Tiemi Takagui. Pumine a +5 sul 22-17. Poco dopo arriva il mani-out vincente di Laura Grigolo, che chiude il primo set sul 25-19.

SECONDO SET: ripartenza all’insegna dell’equilibrio, confermato dal punteggio di 2-2. Break per le Pumine con Riparbelli al servizio. Punteggio di 7-4. Time-out chiesto da coach Chiappini sul 10-6. Il vantaggio monregalese sale a +7 dopo l’ace di Chiara Riparbelli. Ospiti in netta difficoltà e coach Chiappini, sul punteggio di 16-8, chiama il secondo time-out a disposizione. Il trend non cambia e la Lpm si avvicina alla conquista del secondo set andando in fuga sul 20-12. Con Morgana Giubilato al servizio si arriva sul 23-13. Il tempo di tre azioni e le Pumine chiudono il set sul punteggio di 25-14.

TERZO SET: buona partenza delle Pumine anche nel terzo set. Arriva la reazione del Soverato, che per la prima volta nel match va a condurre 3-4. Le ragazze di Solforati non stanno a guardare e piazzano un break che vale il 6-4. Ace di Giogovaz e nuova parità. Buon momento per le calabresi, che sfruttano qualche passaggio a vuoto delle padrone di casa per portarsi sull’11-14. Time-out chiesto da coach Solforati. Si torna in campo e la Lpm rosicchia una lunghezza. Soverato torna a spingere e va a condurre 15-18. Time-out chiesto dalla panchina calabrese sul 18-19. La scena si ripete poco dopo sul 18-21, ma questa volta la richiesta è di coach Solforati. Le Pumine non mollano e con Chiara Riparbelli al servizio si avvicinano alle avversarie. Sul 22-24 arrivano due set-point per Soverato. Piia Korhonen non si lascia sfuggire l’occasione e piazza il punto del definitivo 22-25.

QUARTO SET: Pumine avanti 3-1, ma subito riprese dalla formazione calabrese. Ace di Valeria Pizzolato e vantaggio monregalese sul 10-7. Poco dopo arriva la richiesta di time-out da parte di coach Chiappini. La Lpm vola sulle ali dell’entusiasmo e si porta sul 17-8. Break del Soverato, che accorcia le distanze. Sul 19-13 coach Solforati preferisce mettere le cose in chiaro e chiama il time-out. Sul 24-18 arrivano sei match-point. Al primo tentativo chiude i conti Laura Grigolo con una conclusione dalla precisione chirurgica per il definitivo 25-18.

LPM BAM MONDOVI' - VOLLEY SOVERATO 3-1 (25-19 25-14 22-25 25-18) LPM BAM MONDOVI': Grigolo 16, Riparbelli 8, Decortes 21, Populini 12, Pizzolato 11, Giroldi 2, Bisconti (L), Takagui, Zech, Giubilato, Longobardi. Non entrate: Colzi. All. Solforati. VOLLEY SOVERATO: Schwan 14, Giambanco 2, Korhonen 17, Giugovaz 13, Cecchi 8, Malinov, Ferrario (L), Salviato 1, Zuliani, Cherepova. Non entrate: Barbaro. All. Chiappini. ARBITRI: Papapietro, Angelucci. NOTE - Spettatori: 500, Durata set: 21', 22', 27', 23'; Tot: 93'. MVP: Grigolo.

Top scorers: Decortes C. (21) Korhonen P. (17) Grigolo L. (16)

Top servers: Korhonen P. (1) Salviato B. (1) Giugovaz L. (1)

Top blockers: Giugovaz L. (3) Riparbelli C. (3) Grigolo L. (2)