Volley A2/F: Puma non hai scelta: devi vincere! La Lpm Bam Mondovì questa sera (ore 20) ospita il Volley Soverato

Vincere per continuare a sperare nell’aggancio alla zona Play-off. Con questo obiettivo, questa sera alle ore 20, la Lpm Bam Mondovì affronterà al PalaManera il Volley Soverato, nella 2^ giornata della Pool Promozione di A2 Femminile.

La sconfitta (2-3) patita domenica scorsa in casa contro la Omag San Giovanni in Marignano ha complicato maledettamente la corsa delle Pumine verso un piazzamento play-off, ora distante 5 punti. Ma per la Lpm non tutto è perduto, a patto di conquistare la vittoria nel match odierno contro le ragazze del tecnico Luca Chiappini.

Il Soverato è una squadra paziente, battagliera e che dispone di un ottimo arsenale offensivo, nel quale spiccano l’opposto statunitense Rose Courtney Schwan e le schiacciatrici Piia Korhonen e Linda Giugovaz. L’arma in più della formazione calabrese, tuttavia, potrebbe essere rappresentata dall’aspetto mentale.

Il Soverato, infatti, ha un ritardo in classifica dalle prime posizioni che non gli consente di sperare in un piazzamento play-off e pertanto scenderà in campo con la mente sgombra dalle pressioni di dover vincere a tutti i costi. Una serenità che potrebbe facilitare il rendimento della squadra, così come avvenuto domenica scorsa nel match contro la Futura Busto Arsizio, superata al tie-break sul proprio domicilio.

Le Pumine, invece, dovranno trasformare la pressione in trance agonistica e puntare dritte alla vittoria. Due le ex dell’incontro: Veronica Bisconti e Chiara Riparbelli. Arbitri del match saranno Eustachio Papapietro (Matera) e Claudia Angelucci (Firenze). Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per stasera alle ore 20.