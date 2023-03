Volley maschile A3: Savigliano sfida Parma, alle 18 il fischio d'inizio

Dopo aver osservato un weekend di sosta, per consentire la disputa della final four di Coppa Italia, è tempo di tornare in campo per la Serie A3 Credem Banca, con il Monge-Gerbaudo Savigliano che, tirato il fiato, inaugura il proprio rush finale in casa, ospitando sabato 18 marzo (ore 18) al PalaSanGiorgio la WiMORE Parma.

L’avversario. Sarà un avversario completamente diverso rispetto alla gara d’andata, quello che capitan Dutto e compagni si troveranno ad affrontare. I gialloblu hanno fatto un percorso di crescita importante e sono reduci da un filotto di gare agli antipodi rispetto a quello dei saviglianesi, fatto di tre vittorie consecutive, la cui ultima, nello scontro diretto con Belluno, ha sancito il loro definitivo rientro nella corsa ai playoff. Tra i fattori che hanno contribuito alla risalita degli emiliani di coach Codeluppi, spicca il perfetto inserimento nel roster di Hristiyan Dimitrov, che proprio un girone fa disputò la sua prima partita con la nuova maglia, nell’incontro vinto dal Monge-Gerbaudo per 3-0. Occhio, poi, alla qualità dei centrali parmensi, tra i migliori della categoria, usati con buona frequenza dal regista Chakravorti.Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu, dal canto loro, hanno cercato di approfittare della sosta per lasciarsi alle spalle il periodo difficile attraversato a febbraio, fatto di cinque sconfitte consecutive.

Il tecnico Lorenzo Simeon prova a riassumere le ultime due settimane dei suoi: “Spero che la pausa sia servita. Sicuramente è stata un’occasione per fare fronte comune e rilanciare la nostra voglia di ripartire, sin da sabato. Per qualche giorno, ci siamo anche fermati, per riposare sia a livello fisico che mentale. Ora ci attende una gara difficile, contro una squadra in forma e agguerrita come non mai. Per vincere dovremo essere bravi in molti fondamentali, ritrovando soprattutto la voglia di sacrificarci tutti insieme. Quest’aspetto è forse più importante anche della tecnica, in questa fase”.

All’insegna della solidarietà. La sfida del PalaSanGiorgio sarà anche un’occasione per fare del bene. Ospiti dell’evento saranno, infatti, i promotori del progetto di solidarietà “L’abbraccio di Marta ed Elia”, che, nel ricordo di due bambini, da qualche mese raccoglie fondi, in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi – per il progresso delle scienze, per aiutare la ricerca pediatrica oncologia. Per chi lo vorrà, sarà possibile donare a margine del match, attraverso una cassettina predisposta per le donazioni, oppure acquistando il volume “Elia (nanetto) pilota piccoletto” (da 10 euro).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.labbracciodimarta.com/, mentre è possibile donare anche online su: https://insieme.fondazioneveronesi.it/campaign/l-abbraccio-di-marta-ed-elia/.

I precedenti. Quello dello scorso 8 dicembre 2022 a Parma è stato il primo storico incrocio tra le due squadre, vinto in tre set dai piemontesi, che stavano attraverso in quella fase il loro miglior momento. Non ci sono, invece, ex dell’incontro, con Marco Spagnol che, però, è una vecchia conoscenza dei parmensi, avendo vestito la maglia dei “cugini” di Bologna.

I biglietti. Fino alle ore 16 di sabato 18 marzo è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Abba Pineto sulla piattaforma Liveticket.it.

In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Nell’ambito dell’iniziativa “Marzo donna 2023”, tutte le donne potranno acquistare un biglietto al prezzo ridotto di € 5,00. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.