Mondovì, prosegue l'iter per realizzare il terzo lotto della tangenziale

"Lunedì scorso - dichiara il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo - ho svolto una riunione con il Capo Compartimento di ANAS Piemonte, e Commissario Straordinario per l'opera, l'ingegner Angelo Gemelli, durante la quale abbiamo fatto il punto della situazione: domani, lunedì 20 marzo, si svolgerà la seconda Conferenza Regionale utile per individuare alcune delle tecnicalità legate all'avvio ed all'esecuzione del cantiere e, confidiamo in tempi brevi, dovrebbe pervenire ad ANAS il parere del Ministero dell'Ambiente che racchiude in sé le indicazioni di tutti gli Enti coinvolti nella autorizzazione dell'intervento. A quel punto si riaprirà la Conferenza dei Servizi che, fatti salvi eventuali approfondimenti, dovrebbe sancire l'avvio della appaltabilità".

"È fondamentale in questo percorso lo stretto rapporto con ANAS per il quale desidero ringraziare l'ingegner Gemelli. - conclude il primo cittadino - "Così come è altrettanto fondamentale poter contare sul seguito garantito a Roma dall'onorevole Enrico Costa: il terzo lotto è indispensabile non solo per completare la tangenziale di Mondovì bensì per dare un reale servizio a tutto il territorio monregalese. Non a caso l'opera è stata commissariata proprio perché considerata prioritaria.