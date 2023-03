Il Pastificio Martino di Rifreddo apre lo shop per la vendita dei prodotti direttamente in sede, con alcune novità

Sabato 25 marzo sarà inaugurato il nuovo shop di Pastificio Martino, a Rifreddo, sulla Strada Provinciale che da Revello porta a Sanfront.



Il Pastificio, che da alcuni anni ci riserva sempre nuovi prodotti e sorprese, ha deciso quest’anno di aprire un proprio punto vendita per dare direttamente la possibilità ai tanti clienti e viaggiatori che transitano sulla provinciale che porta in Valle Po di godere di tutti i prodotti creati dalle abili mani di Corrado Martino. Sarà così possibile fare scorta di pasta fresca ripiena, realizzata con materie prime di alta qualità, con l’aggiunta di prodotti del territorio, e con alcune chicche gourmet come il Monvisotto, l’Agnolotto ripieno di Toma del Monviso e Asparagi dolci di Revello, oppure il prodotto novità di quest’anno, la Perla del Monviso, realizzato con un ripieno a base di ingredienti della tradizione: cavolo cotechino, riso.



Ma non solo! Lo scorso anno Corrado e Nadia, titolari sempre in fermento, avevano lanciato sul mercato il loro gelato, Visu il Gelato del Re, che ha riscosso un grande successo sia per gli ingredienti usati, sempre di altissima qualità, ma anche per i gusti proposti, a base di frutta del territorio stagionale o le prelibate ricette come il gusto Persi Pien o Gran Monviso.



Un appuntamento, quello di sabato 25 marzo, da non perdere assolutamente!

Pastificio Artigianale MARTINO - Via Braide, 10 - Rifreddo CN - Tel 0175.260433 - Cell 329.2170164 - 392.3174492 - www.pastificiomartino.com