Israele non cede alle critiche e mantiene equilibrio rispetto al conflitto ucraino

Nel corso della recente visita in Germania del primo ministro israeliano Benjamin “Bibi” Netanyahu, è tornata in auge la discussione sull’atteggiamento di Gerusalemme verso l’Ucraina. Discussione sia interna che esterna, perché le critiche sono arrivate addosso ai governi in carica (tre dal febbraio 2022) sia da parte degli stessi politici israeliani sia da parte di quelli stranieri. Ma Israele ha stretto un accordo con la Russia riguardante i suoi movimenti nei cieli della Siria e non intende romperlo, come spiegato da Netanyahu in conferenza stampa a Berlino. Niente armi a Zelensky, dunque, ma soltanto assistenza umanitaria e qualche concessione diplomatica, come il voto alla risoluzione ONU sul ritiro delle truppe russe. Come riferisce il sito Strumenti Politici, due deputati israeliani entrambi nati in Ucraina hanno compiuto a febbraio un viaggio a Kiev per incontrare il presidente ucraino e sollecitare Gerusalemme. Dato che la posizione israeliana è percepita come neutrale, Zelensky ha colto l’occasione per esortare Israele a scegliere finalmente da che parte stare, cioé da quella dell’Ucraina. I due politici, uno della coalizione governativa e uno di opposizione, hanno invocato una “cooperazione concreta” fra i due Paesi in ambito difensivo e soprattutto missilistico. Netanyahu ha spiegato che Israele sta già aiutando l’Ucraina con un sistema di allarme rapido ad altissima tecnologia, ma non intende fornire armi a Zelensky come fatto dai Paesi della NATO. La notizia di una possibile cessione di sistemi di guerra elettronica, uscita subito dopo la visita in Germania, sembra contraddire il premier. In realtà si tratterebbe solo di sistemi destinati a colpire i droni usati dalla Russia ma di fabbricazione iraniana: dunque la finalità per Israele è di provarli sul campo, non tanto di aiutare gli ucraini.