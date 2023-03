Si è concluso il tradizionale corso di sci organizzato dal Comune di Villanova Mondovì

È terminato lo scorso 15 marzo con la premiazione degli allievi più veloci e un riconoscimento a tutti i partecipanti, il tradizionale corso di sci alpino promosso dal Comune di Villanova Mondovì e riservato ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado residenti sul territorio villanovese o frequentanti i plessi scolastici comunali. Un importante momento di socialità e di avvicinamento alla pratica sportiva, reso possibile grazie alla collaborazione della Prato Nevoso Ski spa e, in particolare, della scuola di sci e snowboard Ski Leader.

«Siamo geograficamente e storicamente legati alle montagne che ci circondano - il commento del vicesindaco e assessore allo Sport di Villanova Mondovì, Michele Pianetta - ed è quindi naturale promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza e la frequentazione dei territori montani. Da anni l’Amministrazione comunale organizza questo corso di avvicinamento allo sci alpino, ideato dal nostro compianto vicesindaco Alessandro Bessone che voglio qui ricordare e ringraziare. L’iniziativa, ancora una volta, ha incontrato il favore del pubblico e delle famiglie, a testimonianza della sua attrattività e del suo alto valore sociale e aggregativo».

Sette le lezioni complessive, tenutesi tutti i mercoledì pomeriggio a partire dal 18 gennaio scorso. «Ogni volta gli occhi dei bambini hanno fatto trasparire grandi emozioni, dalla paura dei primi giorni alla soddisfazione delle ultime lezioni» ha aggiunto l’assessore alla Protezione Civile, Guido Preve. «È stato un vero privilegio, insomma, poter seguire i loro progressi settimana dopo settimana. Un’imperdibile esperienza formativa resa possibile dalla professionalità dei maestri di sci della scuola Ski Leader, educatori attenti e sensibili. Un doveroso ringraziamento, infine, agli uffici comunali e in particolare a Chiara Barucco per la preziosa collaborazione, ai volontari della Protezione Civile Giuseppe Botto, Giuseppe Ramondetti e Michele Roà e ai colleghi dell’Associazione Nazionale Carabinieri Carlo Baracco e Giacomo Longo, per il fondamentale supporto nelle attività logistiche legate al trasporto e alla sicurezza».