Borgo San Dalmazzo: Fratelli d’Italia auspica un centrodestra coerente e compatto

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Guido Giordana e Luca Ferracciolo, esponenti di Fratelli d'Italia per Borgo San Dalmazzo e valli.



***



Abbiamo appreso dai giornali che Forza Italia ha nominato nuovo coordinatore di Borgo San Dalmazzo Alessandro Monaco, consigliere comunale elette nella lista di centrosinistra del sindaco Robbione.

Siamo perplessi, ma comprendiamo l’obiettivo di Forza Italia di rilanciare il partito nel cuneese nominando in tutti i centri un responsabile.



Non vogliamo certo occuparci di quel che avviene in casa dei nostri alleati, ma auspichiamo che con prossimi incontri di coordinamento politico, si ribadisca chiaramente che anche nella città di Borgo San Dalmazzo ci si impegna e si vuole affermare sempre di più la coalizione di centrodestra coerente, compatta e costruttiva.