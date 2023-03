Sci alpino, Coppa del mondo: gigante Soldeu, Marta Bassino terza a metà gara

Marta Bassino è in terza posizione al termine della manche che ha aperto il gigante femminile di Soldeu (Andorra).

La campionessa cuneese è protagonista di una frazione decisamente positiva (in particolare nel primo e nell'ultimo intermedio), chiusa con il tempo di 57.23, a 63 centesimi dalla solita Mikaela Shiffrin, in testa a metà gara.

Seconda la canadese Valerie Grenier (0.62).

Ai piedi del podio Maryna Gasienica-Daniel (+0.65), poi Thea Louise Stjernesund (+0.71) e Lara Gut-Behrami (+0.80). Out Brignone.

Così Marta al termine della manche (FISI): “Sono contenta nel complesso, pensavo di essere andata lunga sulle prime porte e anche sul dosso dove è uscita Federica (Brignone ndr). Ho cercato di rimanere concentrata e arrivare in fondo, ed è quello che farò anche nella seconda manche: radunare tutte le energie per rimanere concentrata”.

Alle 12 via alla seconda frazione con Bassino in piena corsa per il podio, anche della classifica di specialità.