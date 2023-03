Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino sesta nel gigante di Soldeu, conquistato il podio della classifica di specialità

Marta Bassino chiude in sesta posizione il gigante femminile di Soldeu, tappa conclusiva della Coppa del mondo 22/23.

Per Marta terzo posto nella classifica generale di specialità (alle spalle di Shiffrin e Gut-Behrami) con sette podi conquistati (una volta prima, due volte seconda e terza in quattro occasioni).

Gara vinta da Mikaela Shiffrin (record di podi in CdM) davanti a Thea Louise e Valerie Grenier. Poi Lara Gut-Behrami e Mina Fuerst Holtmann.

Bassino, terza a metà gara, perde terreno nella seconda parte della manche finale e completa la prova in 1:56.57, a 69 centesimi da Shiffrin.

Le dichiarazioni post gara di Marta Bassino (FISI): “Sono molto contenta di come sono riuscita a finire la stagione; l’ultimo periodo è stato molto complicato per me, soprattutto per rimanere concentrata di testa. Sono felicissima di aver finito al terzo posto in gigante. Son contenta, per tutto il resto, di come è andata tutto l’anno, ci sono state molte cose belle e tante altre da prendere come spunto per migliorare”.