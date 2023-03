Un successo la conviviale del club Lions Alba Langhe

Al tocco della rituale campana si è conclusa, presso il ristorante “Vigin Mudest - Inedito” di Alba, l’intensa e piacevole conviviale del Club Alba Langhe. Una serata gradevole a cui hanno partecipato i soci del Club Alba Langhe e il trascinatore Claudio Sabattini, governatore del Distretto 108Ia3, accompagnato dal 1° vice governatore Oscar Bielli e dal 2° vice governatore Vincenzo Benza. Assieme a loro, la presidente del Rotary Alba, Piera Arata, accompagnata dal prossimo presidente Paolo Fortuna, il vice presidente del Panathlon Ercole Fontanone e Mattia Dallorto, presidente dei Leo Club Alba Langhe accompagnato da Angelica Piras.



Un Claudio Sabattini che ha fatto l’excursus del più grande sodalizio del mondo con i suoi un milione e quattrocento mila soci sparsi in tutti i continenti e impegnati in ogni attività di solidarietà, anche attraverso la sua Fondazione americana. Il Lions si è occupato di iniziative nel campo della solidarietà ai terremotati, gli ultimi, quelli di Turchia e Siria, ma anche gli altri precedenti con l’impegno per l’aiuto alla popolazione nella guerra che ha coinvolto l’Ucraina. Senza dimenticare “Un pozzo per la vita in Africa”, ma anche altri piccoli interventi nei confronti di soggetti svantaggiati e minori. Un impegno incessante anche nelle attività e raccolta fondi che sono stati distribuiti capillarmente.



In questa situazione come fa un club a continuare a sperare e progettare? Come si fa a pensare all’ordinaria amministrazione e a progetti che non siano la sola emergenza umanitaria in Ucraina, terremoti, inondazioni, malattie debilitanti e quant’altro, crisi energetica e delle bollette e crack finanziari?



Eppure, nonostante questa situazione, Il Club Alba Langhe, dopo aver pensato all’implementazione del progetto a favore dell’ospedale di North Kinangop, ritorna ad occuparsi anche di alternanza scuola-lavoro con gli Istituti scolastici attraverso il suo concorso “Rosa in giallo e noir” e una presentazione della letteratura gialla locale con gli scrittori del territorio, il 23 marzo, in Banca d’Alba alle 17.30 e al Salone del Libro di Torino il 18 maggio alle 14.30. Altre attività in raccordo con il Club Lions gemello di Saint Laurent du Var, fino ad arrivare ad un altro gemellaggio fra club con Ulm, in Germania.



Ma anche in campo della salute è prevista, preceduta da una campagna di comunicazione, un’operazione di prevenzione in ambito della vista e del diabete con un camper che, a breve, parcheggerà nelle piazze di Alba.



C’è stata l’attribuzione di una targa alla carriera ad uno dei soci fondatori del Club Alba Langhe, Giacomo Oddero a firma congiunta del governatore e del presidente del Club Lions Alba Langhe, Tommaso Lo Russo. La menzione riporta: “Giacomo Oddero è stato un eccezionale sognatore e visionario che ha fatto grande sia il nostro Club e sia il Territorio che gli esprimono impagabile riconoscimento, affetto e stima come persona particolarmente poliedrica e lungimirante”.



Nella parte del ricordo delle attività dei soci con più lunga militanza, c’è stata la consegna della “Miles Stone” a Ettore Paganelli, ritirata dal vice governatore Oscar Bielli che la consegnerà all’onorevole Paganelli, quella a Giacomo Oddero, altro socio fondatore del Club Alba Langhe, ritirata dalla figlia Cristina, a Dario Stroppiana, impossibilitato a partecipare a causa dell’influenza e ritirata personalmente dal governatore Claudio Sabattini che tornerà ad Alba per consegnargliela direttamente per i suoi 45 anni di appartenenza al Club Alba Langhe, ed una targa alla dottoressa Giovanna Bergui.