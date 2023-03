Lpm Bam Mondovì-Soverato 3-1, per coach Solforati vittoria con dedica speciale per la "Festa del papà" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì c'è e lo ha dimostrato ieri sera, superando in casa il Volley Soverato per 3-1, nell'anticipo della seconda giornata della Pool Promozione. Una buona prestazione da parte di tutte le Pumine, coese nel dimostrare sul campo di voler raggiungere il risultato pieno a tutti i costi.

Grazie a questo successo, il primo di questa seconda fase, la Lpm ha accorciato dalla zona play-off. Al termine del match abbiamo raccolto le impressione del tecnico Matteo Bibo Solforati. L'allenatore della Lpm ha approfittato dei nostri microfoni anche per rivolgere un augurio per la "Festa del papà", in primis al suo di papà e a tutti i papà tifosi del Puma: