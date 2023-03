Volley A2/F – Risultati e classifica della Pool Promozione: inciampa la Roma; La Lpm Bam Mondovì a due punti dalla zona Play-off

Nel Campionato di volley femminile di serie A2 si è chiusa la 2^ giornata della Pool Promozione. La notizia del giorno è la prima sconfitta in campionato subita dalla Roma Volley.

Le giallorosse capitoline, dopo un filotto da record con 21 vittorie da 3 punti, sono state superate in casa dalla Millenium Brescia per 2-3. Un passo falso che non mette a repentaglio il salto di categoria della formazione laziale, ma che probabilmente rischia di posticipare il giorno della matematica promozione in A1.

Un bel balzo in avanti lo ha compiuto la Lpm Bam Mondovì, che superando in casa il Volley Soverato per 3-1, ha accorciato dalla zona play-off, ora distante due lunghezze. Ecco i risultati della 2^ giornata della Pool Promozione, la conseguente classifica e il prossimo turno:

RISULTATI 2^ GIORNATA POOL PROMOZIONE

Itas Trentino Cda Talmassons 3-1 Lpm Bam Mondovì Volley Soverato 3-1 Roma Volley Millenium Brescia 2-3 Ipag Montecchio Hermaea Olbia 3-1 Bsc Sassuolo Itas Martignacco 0-3 S.G. in Marignano Fut. Busto Arsizio 3-0

LA CLASSIFICA DELLA POOL PROMOZIONE

1 ROMA VOLLEY 70 2 ITAS TRENTINO 62 3 S.G. IN MARIGNANO 55 4 MILLENIUM BRESCIA 53 5 CDA TALMASSONS 51 6 IPAG MONTECCHIO 49 7 LPM BAM MONDOVI’ 49 8 BSC SASSUOLO 47 9 FUT. BUSTO ARSIZIO 46 10 ITAS MARTIGNACCO 45 11 VOLLEY SOVERATO 35 12 HERMAEA OLBIA 30

IL PROGRAMMA DELLA 3^ GIORNATA