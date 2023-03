Volley A2M. Cuneo, reazione d'orgoglio: Grottazolina ko 3-0. Coach Revelli: "Non ci serviva essere perfetti" (VIDEO)

La giusta reazione. Non poteva esserci altro risultato se non la vittoria per permettere a Cuneo di restare in corsa per un posto nei play off e vittoria è stata. Convincente e corale.

Costruita a muro (13), ma perfezionata con l'aiuto di ogni reparto: un lucido Pedron in regia ha imbeccato a ripetizione l'opposto Santangelo (50%, niente male), apparso finalmente sicuro e continuo. Così come capitan Botto, non smanioso di chiudere ad ogni costo ma paziente. Poi Parodi, l'uomo per ogni stagione. Che però di stagioni sul groppone ne ha tante e quindi va centellinato.

Sottorete ha dominato Sighinolfi, imperioso con i suoi muri (5), ma altrettanto efficace in attacco (71%), coadiuvato da un ottimo Codarin che si è preso la soddisfazione di chiudere primo e terzo set. Preziosissime le difese del libero Bisotto.

Su tutti però ha vinto coach Cecio Revelli, catapultato sulla panchina della squadra cinque giorni prima della gara: "In alcuni momenti abbiamo dovuto soffrire - le sue parole -, ma avevamo fatto delle scelte a priori e le abbiamo messe in pratica. Ci hanno portati ad ottenere 13 muri punto, i ragazzi hanno interpretati davvero bene la partita. La nostra bravura è stata quella di tornare a fare ciò che ci eravamo detti anche nei momenti difficili: è stato quello che ha fatto la differenza. Non ci serviva essere perfetti, ma semplicemente avere due punti più degli altri in ogni set".

IN CAMPO. Coach Revelli manda in campo il sestetto titolare con Pedron in palleggio e Santangelo opposto, al centro Sighinolfi e Codarin , schiacciatori ricevitori Botto con Pardoi e libero Bisotto. Dall'altra parte della rete l'allenatore Ortenzi schiera in regia Marchiani con Rizo opposto, Bartolucci e Cubito al centro, schiacciatori di posto-4 Nielsen e Vechi con libero Romiti

PRIMO SET. Grottazzolina avanti 0-2 con un errore al servizio cuneese e l'attacco di Vecchi, ma Cuneo pareggia a 4 sulla pipe di Botto e passa a condurre 8-5 con due muri di Sighinolfi. Il fallo di doppia fischiato a Marchiani porta i padroni di casa avanti di 3 lunghezze (10-7), che incrementano ancora il loro vantaggio grazie al mani e fuori giocato da Botto: 14-10 e primo time out dell'incontro chiamato da Ortenzi. Il tap-in di Pedron vale punto del 16-11, poi però Grottazzolina recupera tre break e si riporta sotto: tre punti consecutivi di Nielsen (uno a muro su Botto e due attacchi) costringono Revelli a fermare il gioco con i marchigiani a -1 (16-15). Pausa salutare per i suoi: Botto a muro ferma due volte Rico e la BAM scappa nuovamente 19-15: altro time out degli ospiti. I biancoblu guadagnano un altro break (22-17) su ace di Sighinolfi, vanno sul set ball (24-18) grazie all'ace di Santangelo e chiudono con un primo tempo di Codarin.

SECONDO SET. Riparte forte Cuneo: 2-0 con il quarto muro personale di Sighinolfi, ma gli ospiti rieliquibrano le sorti (2-2) fermando a loro volta Santangelo. Nuovo strappo per Cuneo sulla palla di Parodi (8-6) ed ancora pareggio a 8 dei marchigiani grazie all'ace di Vecchi. La BAM alza ancora le barricate, prima con Codarin e subito dopo con Parodi e va sul 10-8: c'è il primo time out per coach Ortenzi ed al rientro i suoi strappano un break agli avversari con il diagonale vincente di Nielsen (12-10). Poi, però, sbagliano la ricostruzione successiva su un attacco insidioso di Parodi e Cuneo torna avanti 14-11. Vecchi suona la carica ai suoi e riporta sotto la Videx (15-14) che pareggia i conti a 15 con un muro su Botto, poi passa a condurre sul diagonale vincente di Rizo che costringe al time out Revelli sul punteggio di 15-16 per gli avversari. Il muro di Sighinolfi su Vecchi riporta la BAM avanti (18-17), che trova il break del 21-19 con l'ace di Santangelo: ultimo time out di Grottazzolina. Cuneo va sul set ball col break di vantaggio (24-22) ancora con Santangelo, Grotta ne annulla uno, poi è ancora l'opposto piemontese, stavolta a muro su Rizo, a portare Cuneo sul 2-0 (25-23).

TERZO SET. Riparte forte Cuneo che con due aces (prima Santangelo e poi Parodi) va sul 5-3, poi però Botto sbaglia un attacco in lungolinea e Santangelo si prende un muro che portano la Videx avanti 5-6. Inizia un lungo braccio di ferro con cambi palla sistematici fin quadno arriva il muro di Sighinolfi che costringe Ortenzi a chiamare time out con Cuneo avanti 16-14, ma alla ripresa del gioco Rizo tira in rete la palla del +3 avversario (17-14). Un altro muro cuneese, stavolta su Nielsen e sul 18-14 c'è il secondo time out del coach marchigiano. Un errore cuneese e l'attacco vincente di Bartolucci riportano la Videx a -1 (18-17). Sul 19-19 coach Revelli inserisce Cardona in battuta: il giovane opposto manda in crisi la ricezione marchigiana ed il resto lo fa Parodi che mette a terra il punto del 22-19. La Videx non molla: mani e fuori di Nielsen su Parodi (21-22), ma Codarin porta la BAM al match ball, poi chiude anche la partita.