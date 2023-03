TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/Nicole

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

Nicole sogna, sogna sempre, ad occhi aperti.



Quando arriva da scuola, dopo i compiti, mette su la sua musica preferita e disegna. Riempie quaderni di fumetti, di storie in cui lei è la protagonista. Si é sempre sentita un brutto anatroccolo, insicura, non apprezzata. Invece nelle storie che disegna lei è bella, sicura di sé, ha tanti amici che le vogliono bene e ha perfino un ragazzo, bello anche lui, il più figo della scuola. Nel suo mondo immaginario va tutto bene, è tutto perfetto.



Non ha la mamma, Nicole, o meglio, ce l'ha, ma è anaffettiva, non ha mai dedicato del tempo a sua figlia, non la conosce, non la capisce, la critica spesso, non l'ha neanche voluta crescere. Sí, perché di Nicole si è presa cura sua nonna fin dalla sua nascita e lei le vuole un gran bene, e ora che non c'è più le mancano la sua compagnia, le chiacchierate, i commenti alle serie televisive che guardavano insieme. Ricordi dolcissimi di un tempo felice. Ora Nicole è grande, ha molte persone che le vogliono bene, si è costruita una famiglia dove ci sono dialogo, comprensione, empatia. Ha creato la famiglia che avrebbe desiderato da piccola. Ma quel buco nell'anima rimane, è una ferita che non si sana. E lei dipinge, disegna ancora. Non riempie più quaderni di storie in cui lei è la protagonista, ma coi pennelli e i colori dà vita a paesaggi in cui la sua anima continua a sognare. E lì va tutto bene.